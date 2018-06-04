Dolar, haftaya hızlı başladı

Fitch ve Moody's açıklamaları sonrası dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Cuma gününü 4.60 seviyesinin altında tamamlayan kur, bu sabah 4.67'den işlem görüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başlarken piyasada Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz adımının yön ve zamanını anlamak adına enflasyon verileri yakından izlenecek.

Türkiye'nin kredi notunu mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.

Moody's derecelendirme yöntemine göre izleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

İzleme 6 ay içinde tamamlanacak

Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.

İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, "Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim" ile sınırlı olacağı ifade edildi.

Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin baskısıyla cuma günü dolar karşısındaki kayıpları bir ara yüzde 2'yi aşmıştı.

Bankacılar perşembe ve cuma günü Fitch'in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin piyasada etkili olduğunu belirtmişti.