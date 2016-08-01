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Ekonomi

Dolar haftaya düşüşle başladı

Dolar 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yeni haftaya düşüşle başlayarak 2,9754 seviyesine kadar geriledi

01 Ağustos 2016 16:23

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlayarak 2,9754 seviyesine kadar geriledi. 

NTV'nin haberine göre, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından sert yükselişle 3,0963 ile tarihi rekorun kıran dolar/TL, vatandaşların bu dönemde 9 milyar doların üzerinde döviz satması ve piyasalarda güven ortamının yeniden tesisi ile düşüşe geçti. 

Geçen haftanın son işlem gününde 2,9865 seviyesinde kadar inen dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başladı. Asya piyasalarında en yüksek 2,9912'yi gören dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışıyla birlikte düşüşe geçerek 2,9754 ile 19 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL saat 10.25 itibarıyla 2,9770 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 3,3250'nin üzerinde işlem görüyor. 

Analistler, yurt dışında cuma günü ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırma ihtimalinin azaldığını, yurt içinde ise piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle TL'nin değerlendiğini kaydediyor. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 2,9640 ve 2,9500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 3,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olacağını tahmin ediyor.

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