Dolar haftaya 7.50 TL'nin üzerinde başladı; dolar endeksindeki yükseliş ve Erdoğan'ın yüksek faiz eleştirisi TL'yi aşağı çekti...

Dolar yeni haftaya TL karşısında yükselişle başladı. Geçen hafta 7.35 seviyesine kadar gerileyen Amerikan para birimi haftanın ilk günü 7.54’e kadar yükseldi. Dolar saat 11:40’ta 7.52 TL seviyesinden işlem görüyordu.

Doların yükselişinde, Amerikan para biriminin küresel ölçekte değer kazanmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği faiz toplantısıyla ilgili kaygılar etkili oluyor.

Doların 6 güçlü para birimi karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi geçtiğimiz haftalarda 90’ın altını gördükten sonra bu seviyeyi tekrar geçerek haftaya 90.8’in üzerinde başladı.

Dolar endeksinin yükselişinde, Amerika’da Joe Biden’ın yemin töreninde çıkabilecek olaylarla ilgili kaygılar etkili oluyor. Öte yandan ABD’nin yeni Başkanı Biden’ın açıkladığı 1.9 trilyon dolarlık teşvik ve destek paketinin Kongre süreciyle ilgili endişeler de doları yukarı itiyor. Demokrat Parti her ne kadar Kongre’de çoğunluğu sağlamış olsa da, üstünlüğünün sayıca çok sınırlı olması, sürecin zorlu olacağına işaret ediyor.

Doları destekleyen bir başka gelişme, Amerika'da tüketici harcamalarının yeniden daralması. Ekimde yüzde 0.3 artış gösteren tüketim harcamalarının, vaka sayılarındaki artışın etkisiyle kasımda yüzde 0.4 daraldığı ortaya çıktı.

Bütün bunlara ek olarak Covid pandemisinde küresel vaka artışları da doları güçlendiriyor.

Güvenli liman işlevi

Peki bütün bunların dolar endeksinin güçlenmesiyle ne ilgisi var? Çünkü kaygı seviyesinin arttığı dönemlerde Amerikan para birimi güvenli liman işlevi üstleniyor. Endişenin arttığı dönemlerde yatırımcılar riskli varlıklardan çıkıp dolara yöneliyor. Nitekim pandeminin ilk patladığı geçtiğimiz mart ayında dolar endeksi 100 seviyesini de aşmıştı…

Öte yandan doların TL karşısında değer kazanmasında yurtiçindeki gelişmelerin de payı var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Ocak’ta toplanarak politika faiziyle ilgili karar alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta, “Yüksek faizle bir yere varamayız” demesinden sonra Merkez Bankası’nın politika faizini artırmak konusunda çekingen davranacağına dair bir kanaat oluşmuş durumda.

Enflasyonda yükseliş kaygısı

Merkez Bankası’nın politika faizi (Yüzde 17), şu anda enflasyondan yüksek olsa da (Yüzde 14.6), önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının süreceği, bunun da yeni faiz artırımını gerekli kılacağı düşünülüyor. Merkez Bankası’nın gerektiğinde faiz artırımına gidip gidemeyeceği konusundaki şüpheler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftaki sözleri sonrasında artmış durumda...