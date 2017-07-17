Dolar haftaya 3.53 seviyesinde başladı

Haftanın son işlem gününde, ABD verileri sonrası sert düşüşle 3.53'e kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada bu seviyeden işlem görüyor.

Dolar/TL'de geçen hafta iki yönlü sert dalgalanmalar yaşandı. Hafta içinde gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.65'e yaklaştıran satış baskısı, daha sonra yerini ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın açıklamaları ve zayıf ABD verileri ile ters bir yöne bıraktı. Dolar/TL paritesi haftanın son işlem gününde 3.5346'ya kadar geriledi.

Dünya'nın haberine göre, bankacılar cuma günü açıklanan verileri Fed'in gevşeme sürecinden ne kadar hızlı çıkabileceğini göstermesi açısından izliyordu. Verilerinin zayıf gelmesi Fed'in adımlarının daha yavaş olacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Bütçe verilerini izleyecek piyasada bu hafta kurun 3.50-3.55 TL aralığında hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca ECB açıklamaları izlenecek.

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada 08.11'de 3.5370 seviyesinden işlem gördü. Haftayı 4,05 civarında tamamlayan euro/TL paritesi ise aynı dakikada 3.0536 seviyesindeydi.