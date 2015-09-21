Dolar haftaya 3 liranın üzerinde başladı

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını ertelemesinin ardından geçen hafta 3 liranın altına gerileyen dolar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yeni haftanın ilk işlemlerinde yeniden 3 liranın üzerine çıktı.

Geçen haftayı 2.9885 lira dolayında kapatan dolar bu sabah 3.0145 liraya kadar çıkarken, euro da 3.3975 liradan 3.4090 lira düzeyine, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepeti de, 3.1930 düzeyinden, 3.2117 düzeyine yükseldi.

Zaman'da yer alan habere göre, bayram tatili nedeniyle kısa sürecek olan işlem haftasında döviz piyasaları yarın 14:00'te açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına odaklanacak. Merkez Bankası'nın faiz artırnımı için ABD Merkez Bankası'nı (Fed) bekleyeceğini açıklmamış olması nedeniyle, yarınki toplantıda faizlerin sabit tutulması bekleniyor.