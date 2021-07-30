Dolar, haftanın son işlem gününde 8.46 seviyesinde; euro 10.06

Dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın 3. enflasyon raporunu açıklamasının ardından düşüşe geçtikten sonra haftanın son kapanış gününe 8,46 seviyesinden başladı.
Dolar, dün raporun açıklanmasının ardından 8,48 seviyesine düştükten sonra 8,51 seviyesine çıkmış, kapanışta ise 8,45 seviyesinden işlem görmüştü.
Bugün ise dolar 8,45 değerinin hemen üzerinde 8,46'dan başladı.
Euro ise dün günü 10,07'den kapattıktan sonra haftanın son işlem gününe bu seviyenin hemen altında 10,06'dan başladı.
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