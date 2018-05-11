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Dolar, haftanın son gününe nasıl başladı?

dolar dün 4.22 seviyelerinde seyrediyordu

11 Mayıs 2018 12:58

Dün 4.22'li seviyelere kadar gerileyen kur, haftanın son günü olan cuma gününe 4.24 seviyelerinde başladı.

Dünya'nın haberine göre, bugün piyasada gündemin sakin olduğunu, doların küresel bazda bir miktar değer kaybettiğini genel olarak kurların ise yatay seyrettiğini söyleyen bir bankacı, "Yurt dışı piyasalar paralel bir seyir izleriz ancak gözler TCMB ve hükümette" dedi.

TCMB'nin faiz konusunda adım atmak için mümkün olduğu kadar 7 Haziran toplantısını bekleyeceğini söyleyen bankacı, "Bu PPK'da aksiyona geçmesi halinde dolar/TL'de 4.10'lara kadar dönüş beklerim hatta faiz artırım ölçeğine göre 4.0-4.05 seviyeleri bile gündeme gelebilir. Ama 50-75 baz puanlık bir artırım yapar bu yeter derse o zaman kurda yine yavaş yavaş yukarı hareket görürüz. PPK öncesinde ise kurdaki ataklara karşı ihracatçılara açtığı reeskont kredilerini yine bir kur seviyesinden sabitleyebilir. Diğer taraftan günlük döviz satım ihalelerine de yeniden başlayabilir" diye konuştu.

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