Dolar, haftanın son gününe kaç TL'den başladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile 4.45 seviyesine kadar gerileyen, daha sonra 4.48 seviyesine yükselen dolar/TL, bu sabah kapanış rakamına yakın bir seyir izliyor.

Dün, TCMB'nin faiz kararının ardından TL'de hızlı değerlenme görüldü. Faiz artırım kararı öncesi 4.58 seviyelerinde olan dolar/TL 4.4564 seviyesine kadar geriledi. İlk tepki olarak TL'de yüzde 2'ye ulaşan değer artışı yaşandı. Kur kapanış saatine doğru tekrar 4.48 seviyesine çıktı ve bu seviyeden günü kapattı.

Kur, bu sabah uluslararası piyasada kapanış rakamına yakın, yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL, saat 09.22'de 4.49 TL'den işlem görürken, aynı dakikada euro/TL 5.30 civarında seyretti.