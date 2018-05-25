Dolar, haftanın son gününe 4.75 liradan başladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü toplantıyla faiz artırım kararı sonrası 4.92 seviyesinden 4.5433'e kadar geriledi. Ancak dün lokallerin yoğun dolar talebi nedeniyle tekrar yükselişe geçen dolar/TL öğleden sonra 4.80 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL, bu haftanın son gününe ise 4.75 lira seviyesinden başladı.

TCMB'nin bir başka hamlesi ise uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri üst sınırı arttırması oldu. Bu gelişmenin üzerine parite 4.70'lere geriledi.

Ancak dolar/TL haftanın son gününde yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Kur saat 07:50 itibariyle 4.75, euro da 5.56 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar ise 1.1710 seviyesinde yer alıyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM İÇİN YIKLAYIN