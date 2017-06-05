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Ekonomi

Dolar haftanın ilk gününe nasıl başladı?

Euro ise, 3,94 seviyesinde seyrediyor

05 Haziran 2017 12:56

Haftanın ilk gününde dolar/TL, 3,50 seviyesinden işlem görüyor.

ABD istihdam verisi öncesi 3.53'ün hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, veri ardından aşağı yönlü sert geriledi. Cuma gününü 3,51'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste dördüncü aya taşıyan dolar/TL, 2014'ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.

Kur şu dakikalarda 3,50 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise, 3,94 seviyesinde seyrediyor.

NTV'nin haberine göre, Uzmanlar bugün içeride açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisinin yakından takip edileceğini bunun yanı sıra küresel piyasaların da yakından izleneceğini belirttiler.

Petrol fiyatları, ise Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in bu ülkeyle diplomatik ilişkileri bugün kesmeleri nedeniyle yüzde 1.4 yükseldi.

Uzmanlar Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in ABD'de faizleri Haziran ayında artırdıktan sonra yılın ikinci yarısında para politikasında sıkılaştırmaya daha temkinli yaklaşacağını düşünüyorlar.

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