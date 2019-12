Dolar hafif tırmanışta: 1.59

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5910, Euro 2,1110 liradan işlem görüyor. İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. Seans kapanışına göre 5,59 puan düşerek 28.155,22 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,02 değer yitirdi.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5910, Euro 2,1050 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5830 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0980 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5870 lira, en yüksek 1,5880 lira, satışta en düşük 1,5930 lira, en yüksek 1,5955 lira olarak belirlendi.



İMKB 1. seansı binde 2 kayıpla kapadı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 5,59 puan düşerek günün ilk yarısını 28.155,22 puandan tamamladı.



Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 0,02 oldu.



Dün 28.160,81 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 354,22 puan düşerek 27.806,59 puandan başladı. İlk yarıyı 28.030,98 puandan geçen endeks, en düşük olarak 27.749,05 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 28.369.60 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 43,98 puan artarak 40.613,46 puana, sanayi endeksi 39,75 puan artarak 20.969,54 puana yükselirken, hizmetler endeksi 145,86 puan düşerek 23.211,64 puana geriledi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,11, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,19 oranında değer kazanırken, hizmet grubu hisseler ortalama yüzde 0,62 oranında değer yitirdi.



Birinci seansta işlem gören toplam 313 hisse senedinden 138'i değer kazandı, 71'i değer kaybetti, 104 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 856 milyon 379 bin 545 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Halkbank oldu.



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 354,22 puan düşerek 27.806,59 puan seviyesinde açılmış, hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,26 oranında değer yitirmişti



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.30 itibariyle basit getirisi yüzde 13,09, bileşik getirisi yüzde 12,47 seviyesinde bulunuyor.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 13,54, bileşik getiri yüzde 12,88 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3248, sterlin-dolar paritesi 1,4925, yen-dolar paritesi ise 99,00 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,4 (119,95 puan) değer kaybederek, 8.722,22 puana geriledi.



Asya'da ayrıca Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,1 ve Şanghay Endeksi yüzde 0,5 düştü.



Güney Kore, Singapur, Tayvan ve Avustralya'da da borsalar değer kaybetti.



Asya'da borsaların düşmesinde, ABD ekonomisine ilişkin zayıf verilerin küresel ekonominin düzelmesi konusunda filizlenen umutları söndürmesi etkili oldu.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,56 geriledi.



Brüksel'de de borsa yüzde 0,87, Madrid'de yüzde 0,19'a çıktı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arttı



New York Borsasında işlem gören Batı Teksas tipi ham petrolün Mayıs teslim fiyatı 64 sent artarak varili 50,05 dolardan işlem görüyor.