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Ekonomi

Dolar günü 2,13'ten kapadı

Seçim sonrasında dolarda düşüş sürüyor

03 Nisan 2014 00:05

Seçim sonrasında 2,12'yi gören dolar günü 2,13’ten kapadı. Böylece dolar üç ayın en düşük düzeyine inmiş oldu. BIST 100 endeksi ise günü yüzde 0.3 düşüşle 70 bin 648.03 puandan kapadı.

Yerel seçim sonuçlarının tek parti iktidarının devam edeceği şeklinde algılanması sonucu iç piyasada devam eden olumlu havaya paralel dolarda düşüş sürüyor.

Bankalar arası piyasada dolar 2,1185'e kadar geriledi. Dolar Aralık sonundan bu yana ilk kez 2,12'nin altına inmiş oldu. Bankacılar seçim öncesi ve sonrasında görülen yüklü girişler düşüşte etkili oldu. Ancak 2,12 seviyesinden gelen kâr satışlarıyla kur yeniden 2,13'ün üzerine çıktı.

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