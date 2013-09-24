Dolar günü 2 TL'den kapadı, BİST yüzde 0,36 değer kaybetti

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 günü hafif düşüşle kapattı. Endeksin bugünkü kaybı yüzde 0,36 oldu. Borsa günü 77 bin altında 76 bin 529 puandan kapattı. ABD Doları ise Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamarının ardınan yeniden 2 lirayı gördü. Dolar günü yüzde 0,88'lik artışla 2,002'den kapadı.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 77bin 495 puanı gördükten sonra Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın yakın planda faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söylemesi ve döviz kurundaki yükselişin faiz politikası üzerinde etkisinin olmadığını belirtmesi ile döviz piyasasında volatilitenin arttığı görüldü. Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının da etkisiyle dolar/TL 1,9950 seviyesinin üzerine çıkarken, BIST 100 Endeksi ilk seansta en düşük 76 bin 623 puana kadar geriledi.

Analistler, endeksin 77 bin puanın altında kaldığı sürece kademeli olarak satış baskılarının artabileceğini belirterek, dolar/TL'de ise 2,00 - 2,01 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydediyor.