Dolar günü 1,98'den kapadı, BİST 1.055 puan düştü

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günü, cuma günü kapanışına göre 1.055,04 puanlık düşüşle 76.807,89 puandan tamamladı. Dolar ise günü yüzde 0,33'lük değer artışı ile 1,98 TL'den kapadı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,35 oranında değer kaybederken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi günü yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 1,72 oranında düşüşle tamamladı.

Güne dengeli başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 78.127,34 puanı gördükten sonra cuma günü başlayan satışların etkisini devam ettirmesiyle düşüşe geçti ve en düşük 76.594,78 puana kadar geriledi. ABD'de New York Fed Başkanı William Dudley'in yaptığı açıklamada parasal genişlemeden çıkış için ekonominin hala zayıf olduğunu söylemesi dolar/TL paritesinin gün içinde gördüğü 1,9948 seviyesinden 1,9820 seviyelerine kadar gerilemesini sağlarken, Borsa İstanbul'da gelen alışların güçlenememesi dikkati çekti.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın, Denizli'de düzenlenecek "Para Politikaları" konulu konferansta yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.000 puanın altında kalması durumunda negatif havanın etkisini artırabileceğini ve 75.100 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.