-DOLAR GÜNÜ 1,5370 TL'DEN KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5370 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 1,9800 liraya yükseldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5330 liradan alınan dolar 1,5370 liradan, 1,9750 liradan alınan avro 1,9800 liradan satılıyor. Serbest piyasada dün kapanışta 1,5460 lira olan dolar güne 1,5450 liradan, 1,9630 lira olan avro 1,9660 liradan başlamıştı.