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Ekonomi

Dolar güne yükselişle başladı

Piyasalarda Fed'in açıklayacağı Bej Kitap raporu bekleniyor

19 Nisan 2017 13:52

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51 ile kabul edilmesinin ardından ilk etapta 3.61'e kadar gerileyen kur yeni güne yükselişle başladı. 

Dolar saat 09:10'da 3.6654 seviyesinden, Euro 3.9295'ten işlem görüyor. Piyasalarda bundan sonra siyasi mesajlar, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin odak noktasında olacağı belirtiliyor.  

Fed'in Bej Kitap raporu açıklanacak

ABD Merkez BankasıBloomberg HT'nin haberine göre, bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmazken akşam saatlerinde Fed'in Bej Kitap raporu* açıklanacak. 

ABD'de enflasyon beklentisinin azalmasıyla Fed'in Haziran ayında faiz artırımına gitme ihtimali %60'dan %44'e geriledi. 

*Bej Kitap raporu: Amerikan Merkez Bankası FED tarafından yılda 8 defa yayınlanan ve son ekonomik durum hakkında özet sunan bir rapordur.

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