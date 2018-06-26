Dolar güne yatay başladı; 4.70 seviyesinde

İlk işlemlerde 4.67 seviyesinde olan dolar/TL, 4.70 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 5.50'yi geçti.

Dünya gazetesinin haberine göre Dolar/TL, küresel risk iştahındaki azalış sonucu güne yükselişle başladı ve 4,7076 seviyesine kadar yükseldi. Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlaması sonrası saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 4.7010 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,35 artışla 5,5004'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,2436'dan işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4.55 seviyesinin destek, 4.70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.