Dolar güne sakin başladı, gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalar saat 14.00'te Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken dolar/TL güne 6,85 seviyesinde başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı ve ABD GSYH rakamlarının izleneceği yeni güne Dolar/TL güne 6,85 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,70 seviyesinden açıldı.
TCMB Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin Foreks anketinden çıkan beklenti, 25 baz puanlık indirim kararı ile haftalık repo faizinin yüzde %8,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. TCMB’nin kararı saat 14.00’te açıklanacak.