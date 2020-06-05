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Ekonomi

Dolar güne sakin başladı

05 Haziran 2020 09:05

Düne 6.75 seviyelerine başlayan dolar gün boyunca 6.75 ile 6.76 arasında dalgalandı.

Dolar/TL güne 6,76 seviyesinden başladı. Piyasalar bugün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye açıklamasını izleyecek.

Moody’s’in olası Türkiye açıklaması ve ABD’de istihdam verilerinin izleneceği güne dolar/TL 6,76 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,66 seviyesinden açıldı.

Foreks anketinde ekonomistler Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’, görünümünü ise ‘Negatif’ olarak korumasını bekliyor.

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