T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar güne sakin başladı

Dolar dün akşamı 3.8250/3.8262 seviyesinden kapamıştı

22 Aralık 2017 12:08

ABD'deki vergi yasası Kongre'den geçmesi ABD tahvil faizlerine yükseliş olarak yansırken, dolar TL ve diğer gelişmekte olan para birimleri karşısında yatay seyrini sürdürüyor. 

Yeni günde kur, 09:00'da 3.821 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5304 seviyesini gördü. 

ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan nihai oylamada kabul edildi. Daha önce Senato'da da kabul edildiği için Kongre'nin her iki kanadından da geçmiş olan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşacak.

Tahvil piyasasındaki yatırımcılar, ekonominin hali hazırda tam istihdamda olduğunu göz önüne alarak maliye politikasında gevşeme anlamına gelen vergi indirimleri nedeniyle Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağından, yani faizleri daha hızlı artıracağından endişe ediyorlar.

ETİKETLER

dolardolar kuruliradolar ne kadardolar güne nasıl başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24