Dolar güne sakin başladı

ABD'deki vergi yasası Kongre'den geçmesi ABD tahvil faizlerine yükseliş olarak yansırken, dolar TL ve diğer gelişmekte olan para birimleri karşısında yatay seyrini sürdürüyor.

Yeni günde kur, 09:00'da 3.821 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5304 seviyesini gördü.

ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan nihai oylamada kabul edildi. Daha önce Senato'da da kabul edildiği için Kongre'nin her iki kanadından da geçmiş olan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşacak.

Tahvil piyasasındaki yatırımcılar, ekonominin hali hazırda tam istihdamda olduğunu göz önüne alarak maliye politikasında gevşeme anlamına gelen vergi indirimleri nedeniyle Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağından, yani faizleri daha hızlı artıracağından endişe ediyorlar.