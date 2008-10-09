Dolar güne sakin başladı

Bankalararası piyasada ilk kotasyonlar girilirken dolar 1.4010 YTL'de bulunuyor. Dün 1.43'e kadar çıkan dolar günü 1.4060 YTL'den tamamlamıştı.Euro/dolar paritesi ise sabahtan bu yana 1.3650-1.3680 bandında hareket ediyor. Euronun dünkü faiz indirimlerinin ardından yaptığı yükseliş hareketi durulmuş görünüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,4050 YTL, euro 1,9120 YTL'den güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,3950 YTL'den alınan dolar 1,4050 YTL'den satılıyor. 1,9020 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 1,9120 YTL olarak belirlendi. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,4070 YTL, euronun satış fiyatı ise 1,9200 YTL olmuştu.

ABD borsaları gün içinde dalgalı bir seyrin ardından yine düştü. Dow Jones yüzde 2 değer yitirirken günü 9 bin 258 puandan noktaladı. S&P 500 yüzde 1.1, teknoloji endeksi Nasdaq da yüzde 0.8 geriledi.ABD borsalarındaki düşüş altıncı gününe ulaşırken bu sürede Dow Jones tam yüzde 17 değer yitirdi. Endeks son 5 yılda ilk kez 10 bin puanın altına indi ve 18 Ağustos 2003'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.Asya borsaların dün yaşanan çöküşün ardından bugün daha olumlu bir seyir izleniyor. Faiz indirimlerinin ekonomileri canlandıracağı yönündeki beklentilerle borsalar bir ara yüzde 3'e varan oranlarda değer kazandı. Ancak gün kapanışına yakın satışların etkili olduğu izleniyor. Japon Nikkei endeksi saat 08.20 itibariyle dünkü kapanış seviyelerinde hareket ediyor.Yatırımcılar güvenli limanı altın dünkü yükselişin ardından bugün sakin görünüyor. Bu hafta yüzde 10 değer kazanan altının onsu 901 dolardan el değiştiriyor.