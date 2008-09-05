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Ekonomi

Dolar güne rekor yükselişle başladı

Dolar rekor çıkışla güne başladı. Euro karşısında 1.4291 ile son bir yılın en yüksek değerine ulaşırken, içeride de 1.24'ün üzerine çıkt

05 Eylül 2008 03:00

Dolar güne rekor çıkışla başladı. Euro karşısında 1.4291 ile son bir yılın en yüksek değerine ulaşan dolar, içeride de 1.24'ün üzerine çıktı.

Euro/dolar paritesi sabah saatlerinde 1.43'ün hemen altında bulunurken, dolar içeride ise bankalar arası piyasada 1.2415 YTL'ye tırmandı.

Euro/dolar paritesi en son 28 Eylül 2007'de, dolar/YTL de en son 2 Temmuz 2008'de bu seviyeleri görmüştü.

Doların yükselişi hız kazandı

Petroldeki düşüş seyri değiştirdi

Petrol ve emtialardaki yükselişle birlikte yıllardır yurtdışında kan kaybeden doların seyri değişti. Dolardan kaçış yerini dolar çılgınlığına bırakırken, özellikle petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş bu yükselişin en önemli nedenlerinden birini oluşturdu. Piyasa oyuncuları yatırım tercihlerini yeniden dolardan yana kullanmaya başlarken, bunun etkisi de hızlı bir yükseliş şeklinde oluyor.

11 Temmuz'da 147 dolar ile rekor kıran petrol aradan geçen iki aya yakın zamanda yüzde 30'a yakın değer yitirdi. Aynı dönemde doların Euro karşısındaki değer artışı ise yüzde 10'u aştı.
Uluslararası piyasalarda doları yükselten diğer nedenler ise Avrupa ekonomilerindeki bozulma, resesyon tartışmalarının ABD'den Avrupa'ya kayması, büyümeye yönelik tedirginlikler, Avrupa'daki faiz indirim beklentileri ve FED'in olası faiz artışı olarak sıralanıyor.

Goldman: Petrol 149 dolara çıkar

Dolar içeride yükseliyor

Dolar yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak içeride de yükseliyor. Hafta başında 1.18 YTL seviyelerinden başlayan hareket bugün sabah itibariyle 1.24'ün üzerine taşarken, dolardaki değer artışı yüzde 5'e dayandı.

İçerideki hareketi dışarıdaki gelişmelerin ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi işaretinin belirlediğine dikkat çeken uzmanlar, yurtdışında tansiyonun düşmesi halinde dolarda da düşüşler görülebileceğini kaydediyor.

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