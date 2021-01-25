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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

25 Ocak 2021 09:20

Geçen hafta ABD faizlerindeki yükselişle birlikte gördüğü 7.5’li seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar/TL TCMB kararı ile 7.35’in altına kadar geriledi. Küresel satış baskısıyla gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı yükselen kur geçen haftayı 7.4 civarında tamamladı. Dolar/TL güne 7.40 seviyesinde başladı.

Anlık döviz kuru için tıklayın.

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde geçen haftayı 7.39 seviyelerinde kapatan dolar kurunun yeni haftaya 7.40 seviyelerinde başlangıç yaptığı belirtilerek, “Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda ise çarşamba günü Fed'in faiz oranı kararı haftanın en önemli gelişmelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.50438 – 7.61296 – 7.74468 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.30629 – 7.20880 – 7.07503 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir” denildi.

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