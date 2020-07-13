Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.8640'tan işlem görüyor.
Geçen hafta genelinde 6,64-6,87 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0.1 üzerinde 6.8682'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09:20 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0.1 değer kaybıyla 6.8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.2 artışla 7.7230'dan, sterlin/TL de yüzde 0.2 artışla 8.6920'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0.2 altında 96.4 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.1332 seviyesinde seyrediyor.