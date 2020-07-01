Dolar güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası(Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne dolar/TL son günlerde olduğu gibi 6,84-6,85 seviyesinden yatay seyirde başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), açığa satış yasağının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.

DOLAR

6.8493 (%-0.01)

EURO

7.6893 (%-0.07)

ALTIN

393.141 (%0.19)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, İran'a yönelik silah ambargosunun süresiz olarak uzatılması çağrısında bulundu.

Çin’de sadece 3, Güney Kore’de ise 51 yeni Koronavirüs'ü vakası tespit edildi.

Japonya’nın büyük imalatçılarının ekonomiye güvenleri 11 yılın en düşük seviyesine indi.

Çin’de Caixin PMI son 6 ayın en hızlı büyümesini gösterdi, ancak ihracat zayıf ve istihdam kayıpları arttı.

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin “sağlıklı olmanın çok uzağında” olduğunu söyledi ve Koronavirüs pandemisinin neden olduğu krizden tamamen toparlanmasının yıllar almasının muhtemel olduğunu söyledi.