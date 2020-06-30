Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar bugün açıklanacak dış ticaret istatistiklerini beklerken dolar/TL güne 6,85 civarında başladı. İstihdam kaybı yaşanmaması adına kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı.

TÜİK ise bugün dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyatları verilerini açıklayacak.

DOLAR

6.8483 (%-0.05)

EURO

7.6956 (%-0.12)

ALTIN

390.041 (%-0.14)

Avrupa Birliği (AB), 14 ülkenin AB'ye seyahat etmesine izin vermeyi planlıyor. Listede ABD, Rusya ve Türkiye ise bulunmuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin “önemli bir yeni aşamaya” beklenenden daha erken girmeyi başardığını ancak pandemi öncesi seviyelere dönülmeden önce hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

Bugün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasının ara duruşması yapılacak. Davaya bakan Başsavcı Geoffrey Berman, Başkan Trump’ın isteği üzerine görevden alınmıştı.