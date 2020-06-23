Dolar güne nasıl başladı?

koronavirüs salgınında küresel ikinci bir dalga olacağı ve küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişeleri, dolar/TL'yi haziran ayının ikinci haftasından beri baskı altında tutmaya devam ederken kur 6.84-6.85 seviyesinde yatay hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL geçen hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 6.85 etrafında dar bantta seyretti. Aynı seyre devam eden dolar/TL’de 6.88 seviyesi bankacılar tarafından izleniyor.

Dolar, yatırımcıların dünya genelinde koronavirüs'te ikinci dalga endişeleri karşısında güvenli liman varlıkları tercih etmesiyle geçen hafta kaydettiği ılımlı kazanımları korudu.

DOLAR

6.8485(%0.07)

EURO

7.7108(%0.09)

ALTIN

386.195(%0)

Dolar/TL’de mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş sonrası kur genel olarak 6.7-6.8 bandında yatay bir seyir izliyordu. Sonrasında ise yukarı yönlü baskı kuvvetlenmişti.