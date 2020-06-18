Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor. Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor.



ABD borsalarında dünkü satıcılı kapanışının ardından ABD vadelileri de bu sabah ekside. Asya borsalarında da Çin hariç benzer bir tablo yaşanıyor. Çin Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlayacak hamlesi ülke borsalarının bugün için pozitif ayrışmasını sağladı. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'da işlemler ekside sürdürülüyor.

Yurt içinde ise dolar/TL güne 6,85 seviyesinin hemen üzerinde başlarken; Euro/TL 7,71'den işlem görüyor.

Bugün gözler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarında olacak.