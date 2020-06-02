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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

02 Haziran 2020 08:29

Dolar/TL güne 6,80 civarında başladı. Piyasalar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. 

DOLAR
6.8005(%-0.11)

EURO
7.5705(%0.08)

ALTIN
379.835(%-0.26)

Dolar/TL’de tarihi zirveden yaşanan gerilemede fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile TL’deki işlemleri sınırlayıcı adımlar belirleyici konumda.

Öte yandan kamunun artan döviz arzı da TL’deki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek olmayı sürdürüyor. Reuters’da geçen hafta yayımlanan bir haberde Türkiye’nin bu yıl TL’yi desteklemek adına kamu bankaları aracılığıyla yılın ilk 4 ayında rezevlerinden 44 milyar dolar kullandığı iddia edilmişti.

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