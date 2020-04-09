Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlerken, dolar ise güne 6,76 seviyesinde başladı.

Küresel piyasalar bu sabaha karışık bir seyir yaşanıyor. Günü artıda geçiren ABD borsaları kapanışa doğru hafif eksiye geçerken ABD vadelileri bu sabah artıda.

Dolar/TL bugün 6,77 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7,36 seviyesinde seyrediyor.

Petrol ve altın fiyatlarında da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Dün gün içerisinde 34 doların üzerini gördükten sonra akşam saatlerinde 31 dolara çekilen petrol fiyatları, bu sabah 33 dolar civarında fiyatlanıyor.