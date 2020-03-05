Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olağanüstü 50 baz puan faiz indiriminin ardından ilk tepki olarak 6.0345'e kadar gerilese de indirime rağmen salgının ekonomik etkisine ilişkin endişelerle bu seviyelerde tutunamadı. Kur yeni güne 6.09 seviyesinde başladı.

Kur son 2 haftada sert satış baskısı altında kalmış ve bu haftaya Eylül 2018’den beri en yüksek seviye olan 6.2640’a yükselerek başlamıştı. Bu yükselişte Koronavirüs kaynaklı salgın endişesi ve son dönemde artan jeopolitik endişeler belirleyici olmuştu.

Fed dünyanın en büyük ekonomisi ABD’yi Koronavirüs'ün etkilerinden korumak için dün olağanüstü bir adım atarak faiz indirdi. Ancak ABD borsaları ekonominin uzun süreli bir yavaşlamaya girdiği endişeleriyle sert geriledi.

Bazı analistler faiz indirim kararının Koronavirüs salgınının ekonomiyi yavaşlatacağı endişelerini giderecek yerde güçlendirdiğini ifade etti.

İşlemciler Fed’in tek faiz indirimiyle duracağını da düşünmüyorlar. Politika faizi vadeli işlem kontratlarındaki fiyatlamalar Haziran’a kadar bir indirim daha beklentisini gösteriyor.

Hisse piyasası geçen hafta Koronavirüs ve İdlib’deki çatışmalar nedeniyle yüzde 9’un üzerinde, bankacılık endeksi ise yüzde 13’e yakın geriledikten sonra bu hafta toparlanmaya çalışıyor.

BIST’te geçen hafta cuma başlayan açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam ederken piyasada ekonomi yönetiminin alabileceği adımlar da izlenmeye devam ediliyor