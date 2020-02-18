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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Gözler Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında

18 Şubat 2020 08:17

Piyasa Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken dolar/TL 6 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar Merkez'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. 

DOLAR
6.0523(%0.13)
EURO
6.5554(%0.09)
ALTIN
308.766(%0.49)

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 8’i TCMB’nin faizde değişiklik yapmayacağını düşünürken, 8 ekonomist 50 baz puan, 3 ekonomist 25 baz puan, 2 ekonomist ise 75 baz puan indirim olacağı tahmininde bulundu. TCMB’nin kararı yarın saat 14.00’te açıklanacak.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çin’in açıkladığı son verilerin Koronavirüs'ten etkilenen yeni vaka sayısında bir düşüşe işaret ettiğini ancak hastalığın gelişimi konusunda “hâlâ tüm senaryoların masada” olduğunu bildirdi Çin’de 98 kişi daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Apple, Koronavirüs salgını nedeniyle satış hedeflerinin gerisinde kalacağı uyarısında bulundu.

Rusya Merkez Bankası ise, 2020 yılının ilk çeyreğinde Rusya’da milli gelirin yüzde 2,0-2,5 aralığında büyümesini beklediğini bildirdi.

 

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