Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, dün gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.0650'ye kadar yükseldi.

Bankacılar TL’nin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesiyle birlikte kamunun da TL’ye destek olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyorlar.



Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar civarında döviz satımı ile TL’ye destek olduğu düşünülen kamu bankalarının Ocak’ta 7 milyar dolar civarında döviz satımında bulunduğu hesaplanıyor. Döviz satışı Ocak ayından sonra da devam ediyor.

SWAP hamlesi

Kamunun döviz arzının yanı sıra TL’deki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken ise BDDK’nın swap sınırlaması olmaya devam ediyor.

BDDK’nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden hafta başında 5.9750’ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Saat 09.33 itibariyle dolar 6,0504'ten işlem görüyor.