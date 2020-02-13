Dolar güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalarda sanayi üretimi verisinin açıklanacağı günde İdlib'le ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.



dunya.com'un haberine göre; küresel piyasalarda ise koronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı. Sabah saatleri itibarıyla Asya piyasaları ve ABD vadeliler ekside seyrediyor.

Dolar 6,04-6,05 seviyelerinde güne başladı.

Saat 10.14 itibarıyla dolar/TL 6,0534'ten işlem görürken; euro/TL ise 6,5818'den el değiştiriyor.

Dolar/TL kuru için aşağı yönlü hareketlerde destek seviyeleri 6.0300, 6.0020 ve 5.9800 olarak ön plana çıkarken; yukarı ataklarda ise 6.0500, 6.0615 ve 6.0800 seviyeleri dikkat çekiyor.