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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Ekonomik takvimde, ABD cephesinden bugün gelecek olan enflasyon verileri de takip edilecek

13 Şubat 2020 10:04

Yurt içi piyasalarda sanayi üretimi verisinin açıklanacağı günde İdlib'le ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

dunya.com'un haberine göre; küresel piyasalarda ise koronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı. Sabah saatleri itibarıyla Asya piyasaları ve ABD vadeliler ekside seyrediyor.

Dolar 6,04-6,05 seviyelerinde güne başladı.

Saat 10.14 itibarıyla dolar/TL 6,0534'ten işlem görürken; euro/TL ise 6,5818'den el değiştiriyor.

Dolar/TL kuru için aşağı yönlü hareketlerde destek seviyeleri 6.0300, 6.0020 ve 5.9800 olarak ön plana çıkarken; yukarı ataklarda ise 6.0500, 6.0615 ve 6.0800 seviyeleri dikkat çekiyor.

 

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