Dolar güne nasıl başladı?

Dün 5.44 ile 5.52 lira arasında dalgalanan, Hazine ihalesi sonrası yönünü aşağıya çeviren Dolar/TL yeni güne 5.46 lira seviyesinden başladı.

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.46 seviyesinden güne başladı. Kur dün 5.44 ile 5.52 TL arasında dalgalanmış, Hazine ihalesi sonrası yönünü aşağı çevirmişti. Hazine, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 961 milyon lira borçlandı. Tahvil faizlerindeki gerileme devam etti. İhalede basit faiz yüzde 19.87, bileşik faiz yüzde 19.73 oldu.

ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor. Türkiye özelinde ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki iyileşme izleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB) TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran yaptırımlarından muafiyet ve atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye ise geçen hafta test edildi.