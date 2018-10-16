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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, son iki ayın en düşük seviyelerinde

16 Ekim 2018 12:26

Haftanın ikinci gününde dolar/TL kuru 5.78-5.80 aralığında işlem görüyor. Dün 5.7873'ten kapanan dolar/TL, 55.7726'ya kadar gerileyerek günün ilk saatlerinde son 2 ayın en düşük değerini gördü. 

ABD Doları, önceki işlemlerde zayıf gelen ABD perakende satışlar verisiyle gerilemesinin ardından Salı günkü yönünü yukarı çevirdi.

Doların altı önemli para karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi (DXY), yüzde 0.09 artıda 95.143 seviyesinde istikrarını korudu. Gösterge endeks, Pazartesi günü veri öncesinde 95.37 ile gün içi zirvesini görmüştü.

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