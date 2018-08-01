Dolar güne nasıl başladı?

Amerikan doları güne 4.90 liranın üzerinde başlarken 4.93 liraya kadar çıktı. Dolar saat 08.30 itibariyle 4.9290, Euro ise 5.7595 liradan el değiştirdi.

ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler iki ülke arasındaki ticaret savaşı hakkındaki endişeleri tekrar tetikledi.

Küresel piyasalar ABD ile Çin'in ticaret gerilimini azaltmayı amaçlayan görüşmeleri tekrar başlatmaya çalıştığı şeklinde Bloomberg'de yer alan haberle dün ılımlı bir şekilde yükselmişti. Ancak bu haberin ardından ABD'nin 200 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük vergisi planladığı haberi tekrar piyasalara belirsizlik getirdi. Reuters'a bilgi veren bir kaynak ABD'nin gümrük vergisi artırma planını bugünden itibaren açıklayabileceğini ifade etti.

İçeride dolar güne 4.90 liranın üzerinde başlarken 4.93 liraya kadar çıktı. dolar saat 08.30 itibariyle 4.9290, euro ise 5.7595 liradan el değiştirdi.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkileri yakından izlenirken, dün elektrik ve doğalgaza gelen zammın yankıları da takip ediliyor. Ayrıca bu akşam yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı da yatırımcıların radarında bulunuyor.