Dolar güne nasıl başladı?

Dün sığ piyasada rekor seviyelere ulaşan dolar/TL sonrasındaki sert düşüşün ardından, bu sabah kapanışa göre yatay bir seyir izleyerek 4.85'ten güne başladı.

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Asya piyasalarının sığ bölümünde 4.9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, zirveden yönünü aşağı çevirdi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 4.78 seviyelerine kadar inen kur tekrar yükselişe geçerek 4.84-4.85 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Asya seansında yukarı bir deneme yapan kur, 4.8763 seviyesinden aşağı döndü ve 4.85 seviyesine kadar indi. Aynı dakikalarda euro da 5.66 lira seviyelerinde yer aldı.

Euro/dolar paritesi ise 1.1660'tan işlem görüyor

Piyasa bu akşam Fitch’ten gelmesi muhtemel olan değerlendirmeleri bekleyecek. Türkiye’nin görünümünün değiştirip değiştirilmeyeceği izlenecek. Piyasa kapanışı sonrası gelecek karar öncesinde ise dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.

Altın fiyatları da ons başına 1245.95 dolar seviyesinde.

Eylül vadeli Brent petrolü ise Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 23 sent düşerek varil başına 74.22 dolara indi.