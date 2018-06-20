Dolar güne nasıl başladı?

Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte dün, başta TL olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 1 üzerinde değer kayıpları yaşandı. Sabah ilk işlemlerde 4.70 civarında olan dolar/TL, gün içerisinde 4.7758 seviyesine kadar yükseldikten sonra 4.75’te dengelendi. Euro da 5.50 liradan el değiştiriyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dünkü yükselişle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlar sonrası politika faizi yüzde 17.75’e yükseltilmiş olmasına rağmen TL’nin dolar karşısındaki kazançlarının tamamını geri verdiğini belirten analistler, 4.75 üzerinde kalınması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini düşünüyor.

Bugüne bakıldığında dolar/TL'nin yüksek seyrini sürdürdüğünü görülüyor. Dolar kuru saat 08:10'da 4.75 liradan işlem görürken, euro da 5.50 liradan el değiştiriyor.