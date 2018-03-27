Dolar güne nasıl başladı?

Küresel ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesi risk iştahını canlandırsa da Türk Lirası'nda değer kaybı eğilimi sürüyor. Dolar kuru 3.96 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru 4.93 TL seviyesinde hareket ediyor.

Big para'da yer alan habere göre, ABD ve Çin arasındaki görüşme haberlerinin bir ticaret savaşının önlenebileceği umutlarını artırmasının piyasalarda risk iştahını canlandırmasına rağmen, TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL'de de zirve seviyelerin hemen altında yatay seyir devam ediyor.

Güne 3.9630/3.9650 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 09.07 itibarıyla 3.9648 seviyesinde hareket etti. Euro/TL 4.9391 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2454 seviyesinde...

Benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99'u aştıktan sonra tekrar 3.97'li seviyelere gevşemişti.