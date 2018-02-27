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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar dün olduğu gibi bugüne de dar bir bantta hareket ederek başladı

27 Şubat 2018 10:38

Dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL yeni haftada daha sakin. Dolar dün olduğu gibi bugüne de dar bir bantta hareket ederek başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Jerome Powell'ın bugün ve Perşembe günü yapacağı konuşmalar ile ABD'de büyüme ve enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini izleyecek.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, "Powell'ın konuşmaları Fed faiz artışı patikasının hızlanabileceğine dair kaygıların arttığı bir ortamda piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izlenecek. Çekirdek PCE endeksi değişimi ise Fed'in favori enflasyon göstergesi durumunda. Beklentinin üzerinde bir veri doların TL dahil diğer para birimlerine karşı güçlenmesine ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişin sürmesine neden olabilir" dedi.

Suriye hükümeti grupların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberlerin jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL geçen hafta 3.76'lı seviyelerden 3.81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3.78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Dolar dün de 3.77-3.78 seviyelerinde hareket etti.

Bugüne bakıldığında açılışın benzer seviyelerden olduğu görülüyor. Dolar kuru saat 07.05 itibariyle 3.7880 TL olurken, euro ise 4.67 TL oldu.

 

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