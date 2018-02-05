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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Bugün Dolar/TL enflasyon verisi açıklanacak

05 Şubat 2018 12:38

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay hareketle başladı. Dolar/TL enflasyon verisinin açıklanacağı bugünde dolar 3,77 civarında.

Dolar endeksindeki zayıf hareketten bulduğu destekle geçen hafta genel olarak 3,75 civarında seyreden dolar kuru, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketlenerek haftayı 3,77'den kapatmıştı.

Dolar/TL 3,7690 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 4,6950'den işlem gördü.

Bugün yurt içi piyasada izlenecek en önemli veri ocak enflasyonu. Geçen yılı yüzde 11,92 seviyesinde tamamlayan enflasyonun baz etkisiyle ocak ayında geri çekilmesi bekleniyor, analistlerin öngörüsü yıllık ortalama 10,70 yönünde.

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