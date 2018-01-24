Dolar güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları dün jeopolitik risklerle bir ara 3.85 noktasını test ettikten sonra Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyona uluslararası çevrelerden sert tepki gelmemesi ve verilen destekle risk algısını hafifletti ve 3.7675 ile günü kapattı.

Analistler harekatın iyi anlatılması, devlet erkânının operasyonun ekonomik etkisinin sınırlı olacağına dair mesajları ve global piyasalardaki iyimser seyrin de etkisiyle TL kayıplarını toparladı ve gelen satışlar sonrası 3.75 direncini kırmaya çalıştı.

Dolar yeni güne yatay seyirler, saat 08:00 sularında 3.7676 ile başladı. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, kur yine jeopolitik gelişmelere ve dış ilişkilere odaklanacak.

Türkiye’deki risk algısında ciddi bir değişim olmadıkça dolar kurunda olumlu fiyatlamaların devam edeceğini belirten uzmanlar, 3.7750 seviyesinin kuvvetli destek haline geldiğini belirtiyor.