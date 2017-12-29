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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

ABD ile vize krizinin çözülmesinin ardından dolar 3,78 civarında hareket ediyor

29 Aralık 2017 13:55

ABD ile vize krizinin çözülmesi sonrasında dün 3,81 civarından 3,77'nin altına kadar gerileyen dolar, 3,77-,3,78 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL ekim ayı başında karşılıklı vize işlemlerinin durdurulmasıyla işlem gördüğü 3,60 civarından 3,90'ın üzerine kadar yükselmişti. Bu seviyelerde kalıcı olmasa da TL bu dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Noel tatili ve yılın son işlem günü olması nedeniyle hacimlerin düşük olduğu piyasalarda gün boyunca benzer seyrin sürmesi bekleniyor. Euro/TL de 4,51 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,75 seviyesinin destek, 3,80 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

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