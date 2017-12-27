Dolar güne nasıl başladı?

Yurt dışı piyasaların tatil olması ile dün 3,80'in altını gören dolar/TL bugün 3,81'ün üzerimnde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Noel tatilinin ardından dün ABD'den sonra, bugün de Avrupa piyasalarının açılması ile tatil gündemini geride bırakırken, pay piyasaları karışık bir seyir izliyor.

Dün günü 3.8090'dan kapatan dolar bugün 3,81'in üzerinde işlem görüyor. Euro ise 4,5260'da seyrediyor.

ABD'de dün yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve dolar endeksindeki yatay seyre karşın New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

Avrupa'da Noel tatili sonrası bugün işleme başlayacak olan piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceği ifade edildi.