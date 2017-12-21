Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru, yeni güne yatay hareketle 3.82 seviyesinde başladı. Piyasalar bugün ABD 3. çeyrek büyüme verisini takip edecek.

Yeni güne başlarken kur, saat 09:00'da yatay hareketle 3.8281'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5503 seviyesinde yer aldı.

Türk Lirası, dolar karşısında kazanımlarını korurken, ABD'de vergi reform paketi Kongreden geçti. Tasarının hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar, vergi düzenlemesine ilişkin gelişmelerin dolara etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyor.

Bugün piyasalar için en önemli veri ABD 3. çeyrek büyümesi (16:30) olacak. Beklenti ülke ekonomisinin yüzde 3,3 büyüme kaydedeceği yönünde. İçeride ise tüketici güven endeksi (10:00) takip edilecek.