Dolar güne nasıl başladı?

Yıl sonuyla birlikte işlem hacimleri azalma eğilimi gösteren piyasalarda, dolar yeni güne 3.83'lü seviyelerden başlarken, saat 9:30 sularında 3.8432 lira seviyesini gördü.

Dün dolar/TL kuru 3.8258-3.8451 bandında yatay bir seyir izlemişti. Son bir aylık dönemde değer kazancı yüzde 3.5 civarında gerçekleşen Türk Lirası, yüzde 10 değer kazanan Güney Afrika randının ardından en iyi performansı gösteren ikinci para birimi oldu.

Bankacılar Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından piyasalarda yatay seyrin gözlendiğini, TL'nin de bu trende paralel bir seyir izlediğini belirtiyorlar.