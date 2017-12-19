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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru dün günü 3.83 seviyelerinde tamamlamıştı

19 Aralık 2017 12:14


Dolar kuru, aşağı yönlü hareketini haftanın ikinci işlem gününe de taşıdı. Dün günü 3.83'lerde tamamlayan dolar kuru, yeni güne 3.82 civarında başladı.

Dolar/TL saat 09.25'de 3.8365'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5262  seviyesinde yer aldı.

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Analistler, dolar/TL'de önemli bir destek haline gelen 3.80 altının zor olduğunu ancak, zayıf veri ve haber gündeminin kurun mevcut seviyelerini desteklediğini ifade etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bu hafta dolar/TL'nin yönü üzerinde ABD vergi reformu yasa tasarısına ilişkin haber akışı etkili olacak. ABD Kongresi'nin bu hafta içinde tasarıyı oylaması ve metnin hafta bitmeden ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Pek çok konuda düzenlemeler içeren tasarının en dikkat çeken maddesi kurumlar vergisinin 2018'den itibaren yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülmesini öngörüyor.

 

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