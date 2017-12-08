Dolar güne nasıl başladı?

Dolarda dün (7 Aralık 2017) yaşanan yükselişin ardından gün sakin başladı. Dolar kuru ilk işlemlerde 3.8660 lira seviyelerinden el değiştirdi.

Dolarda hafta başından itibaren yaşanan düşüş dün durmuş ve kur yönünü yukarı çevirmişti. Yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybına paralel gerçekleşirken dolar/TL dün kapanışta 3.87 lira seviyesindeydi.

Piyasalar 14 Aralık'ta yapılacak Merkez Bankası toplantısının yanı sıra ABD'de devam eden davayı izliyor. Merkez Bankası toplantısından faiz artışı çıkabileceğine yönelik beklentiler doların baskı altında kalmasını sağlıyor.

Haftaya 3.94'lü seviyelerden başlayan dolar/TL bu hafta en düşük 3.8393 seviyesini gördü.

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibariyle 3.8660 liraseviyesinde bulunuyor. Euro da aynı dakika itibariyle 4.5510 lira seviyesinden işlem görüyor.