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Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda dolar için yatay seyir bekleniyor

07 Aralık 2017 12:13

Dün (6 Aralık 2017) kapanışı 3.8501 ile yapan dolar sabah saatlerinde güne hafif yükselerek 3.8535 ile girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasıyla sıcak gündemi takip eden piyasalarda dolar için yatay seyir bekleniyor.

Habertürk'te yer alan ahbere göre dolar fiyatları, aralık ayına Zarrab davası ve ABD'den gelen son dakika haberleriyle 3.95 sınırını zorlayarak girdikten sonra Merkez Bankası'nın enflasyon oranına tepki olarak faiz arttırımı sinyali vermesiyle gevşedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sermaye hareketlerini sınırlandırmayacaklarını açıklamasıyla lira, gelişmekte olan para birimleri arasında olumlu ayrışarak iyi performansını sürdürüyor. Dolar dün önce 3.90 altına, sonra da gün içerisinde 3.85 altına gerilemiş ve euro dakeskin bir düşüşle 4.55 altını zorlamaya başlamıştı. 

Dün 3-84 ila 3.85 lira arasında el değiştiren dolar güne 3.85 sabah 08:00 sularında 3.8545 lira ile hafif yükselerek güne başladı. Dün 4.55 altına inen euro ise 4.5507 liradan el değiştiriyor.

Analistler, Merkez Bankası'nın adımlarına bağlı olarak döviz kurlarında geri çekilmenin sürebileceğini belirtiyor. Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantıda GLP faizinde 100 baz puanlık artış öngörülürken, piyasaların fiyatlaması da buna yönelik gerçekleşiyor.

Öte yandan piyasalarda Kudüs ile ilgili gelişmelerin İsrail-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere bölgede neden olabileceği pek çok risk yakından takip ediliyor.

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